[Romain Guillot à Finkenwerder] L’arrivée de l’A350F, la nouvelle version cargo de la famille de gros-porteurs de nouvelle génération A350, a nécessité toute une série d’ajustements lors des différentes phases de production des éléments de l’appareil. Même si Airbus insiste cependant sur le fait que ces adaptations spécifiques n’ont pas impacté la forte communité industrielle entre l’A350F et les versions de transport de passagers, la chaîne de production à cependant été adaptée et tout particulièrement à Hambourg.

Le Journal de l’Aviation a participé à l’événement Cargo Media Day d’Airbus en avril, au moment où la grande porte cargo dédiée au chargement du fret sur le pont principal (MDCD – Main Deck Cargo Door) venait d’être livrée à Toulouse depuis Illescas (Espagne) pour son intégration à bord du premier avion d’essais, MSN 700.

Si l’important site industriel d’Airbus à Hambourg-Finkenwerder, en Allemagne, est évidemment bien connu pour ses différentes FAL dédiées à la famille de monocouloirs A320, il accueille aussi l’assemblage des tronçons de fuselage avant et arrière de toute la famille A350, deux éléments particulièrement concernés par la version cargo. La section du fuselage arrière, baptisée 16/18 est évidemment la plus caractéristique, car c’est elle qui accueille la MDCD tout en étant de dimensions similaires à celle de l’A350-1000.

Une station adaptée pour le tronçon de fuselage arrière

La différence la plus importante entre la section arrière de l’A350F et celle de l’A350 de transport de passagers concerne la structure entourant la grande porte cargo. Cette structure est désormais assemblée dans une station de travail spécifique, la station 26A…