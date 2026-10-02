CMA CGM a annoncé le 1er octobre qu’il avait finalisé l’acquisition de l’entité FedEx Supply Chain auprès de FedEX. Cet accord, officialisé en juillet et d’une valeur de 1,4 milliard de dollars, lui permet de renforcer ses activités de logistique contractuelle en Amérique du Nord. Les activités de FedEx Supply seront intégrées à CEVA Logistics, qui triple sa présence aux Etats-Unis.

Cet accord, qui concerne de la pure logistique contractuelle (gestion d’entrepôts, préparation de commandes et gestion de retours), s’accompagne toutefois d’autres accords commerciaux pluriannuels dans le fret aérien et maritime. CMA CGM deviendra notamment un transporteur maritime privilégié de FedEx.

Mais surtout, les deux groupes prévoient de mettre en commun des capacités de fret aérien sur plusieurs liaisons stratégiques, notamment entre l’Asie et l’Europe. Leur collaboration permettra de renforcer leurs réseaux internationaux, d’améliorer le taux de remplissage des avions des deux groupes et de proposer davantage de flexibilité.

Les accords sur le fret aérien et maritime seront mis en place progressivement jusqu’en 2028.