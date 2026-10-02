Pegasus Airlines a annoncé qu’il avait finalisé l’acquisition du groupe Czech Airlines et sa compagnie Smartwings, ayant sécurisé les autorisations réglementaires nécessaires. Le groupe turc va ainsi pouvoir accélérer son expansion internationale, tout en favorisant la croissance du groupe tchèque.

L’entité combinée va gérer une flotte de plus de 175 appareils et détient 140 appareils supplémentaires en commande.

Pegasus précise que Smartwings continuera d’exercer ses activités sous ses deux marques, Smartwings et Czech Airlines. Elle conservera ses opérations et ses contrats mais devrait également bénéficier de nouvelles opportunités de développement.

« Notre histoire a commencé par le rêve d’un monde où chacun pourrait prendre l’avion, et aujourd’hui, Pegasus Airlines et Smartwings s’unissent pour faire avancer cette ambition. Ensemble, nous pouvons poursuivre notre croissance et offrir à nos clients un choix plus vaste que ce que chacun d’entre nous pourrait proposer seul », indique Güliz Öztürk, PDG de Pegasus Airlines.