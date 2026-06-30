Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce avoir prolongé un contrat de support d’équipements avec LOT Polish Airlines pour sa flotte de monocouloirs de la famille Boeing 737.

L’accord, renouvelé jusqu’en 2033, a par ailleurs été étendu à un total de 31 737 MAX.

Selon la division MRO du groupe Air France-KLM, grâce à sa solution dédiée de pool d’équipements pour Boeing 737NG/MAX, elle continuera de soutenir les opérations de la flotte de la compagnie polonaise en garantissant une disponibilité fiable des pièces, une logistique optimisée et une performance opérationnelle élevée.

« Dans un environnement de plus en plus exigeant pour le secteur aérien, renforcer la coopération avec un partenaire expérimenté et de confiance est plus important que jamais. La prolongation de notre accord à long terme avec AFI KLM E&M nous permet de nous appuyer sur un modèle de coopération éprouvé et de garantir un support d’équipements stable pour nos opérations. Nous sommes convaincus que cette collaboration continuera de favoriser une exploitation sûre, fiable et rentable de la flotte de LOT, tout en jetant des bases solides pour sa croissance future » a déclaré Dorota Dmuchowska, Directrice des opérations (COO) de LOT Polish Airlines.

La flotte moyen-courrier de LOT comprend aujourd’hui 28 737-8 et 6 derniers 737-800.