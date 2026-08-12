Le groupe américain Setna iO annonce avoir fait l’acquisition d’une cellule d’A320neo (produit en 2019, ex-IndiGo) ainsi que de deux jeux d’accessoires QEC (Quick Engine Change) pour moteurs PW1100G.

L’appareil sera démantelé sur le site d’ecube Solutions à Castellón (Espagne). Les équipements QEC comprennent deux IDG, deux systèmes de fixation rapide (QAD) pour IDG, deux pompes hydrauliques et divers autres équipements remplaçables en ligne (LRU).

Setna iO a déjà acheté un premier A320neo, auparavant exploité par Spirit Airlines, un appareil destiné au démantèlement chez AerSale à Goodyear, en Arizona.

Les équipements récupérés seront intégrés au réseau de Setna afin de fournir des pièces d’occasion en état de vol ainsi que des composants fraîchement réparés aux opérateurs, aux loueurs et aux centres de maintenance (MRO).