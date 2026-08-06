Lufthansa n’acceptera pas certains des premiers Boeing 777-9 assemblés qui lui étaient initialement destinés. Lors d’une conférence téléphonique avec des analystes en marge de la présentation des résultats financiers intermédiaires du groupe le 4 août, Carsten Spohr, le PDG de Lufthansa Group a émis des réserves concernant les premiers exemplaires de série produits pour la compagnie.

« À l’instar de nos partenaires à Dubaï, nous sommes en discussion avec Boeing afin de déterminer quels appareils nous refuserons et lesquels nous sommes prêts à réceptionner, après modernisation et moyennant des concessions financières de la part de Boeing », a annoncé Carsten Spohr.

Lufthansa est la compagnie de lancement du premier membre de la famille 777X de Boeing, avec une mise en service toujours prévue l’année prochaine depuis son hub de Francfort. Lufthansa a commandé 20 777-9 pour moderniser sa flotte long-courrier de transport de passagers, ainsi que sept 777-8F.

Le tout premier 777-9 initialement attribué à la compagnie allemande était entré en phase d’assemblage final à Everett en février 2019 (photo), un appareil dont la livraison était alors annoncée pour 2020. Mais un autre appareil destiné à la compagnie allemande (LN 1781, futur D‑ABTG) vole depuis le mois de mai, entièrement aménagé avec les nouvelles classes long‑courrier de la compagnie ainsi que les systèmes IFE et la connectivité.

Tim Clark, le président d’Emirates avait quant à lui annoncé en juillet, à l’ouverture du salon de Farnborough, que les 10 premiers Boeing 777-9 qui lui étaient destinés étaient trop coûteux à remettre au standard actuel de production pour que la compagnie ne les accepte (lire l’article : Emirates ne veut plus recevoir ses premiers Boeing 777-9, des appareils « bons qu’à être transformés en boîtes de baked beans »). La compagnie de Dubaï est le principal client de la famille de Triple Sept de nouvelle génération, avec des commandes pour 270 exemplaires (-9 et 8F) et recevra son premier exemplaire juste après Lufthansa.

L’avionneur de Seattle a déjà produit une trentaine de 777-9, en comptabilisant les avions d’essai et de présérie.

Pour rappel, Lufthansa avait aussi été la compagnie de lancement du 747‑8 Intercontinental en 2012. La livraison de l’un des 20 exemplaires commandés avait été annulée suite à une campagne d’essais en vol plus longue que prévue pour cet exemplaire pour les besoins de Boeing (notamment pour résoudre les problèmes de flutter liés au réservoir de queue).