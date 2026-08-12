Embraer a libéralement décollé au deuxième trimestre, avec un chiffre d’affaires en progression de 23% (2,235 milliards de dollars) et un bénéfice net ajusté en hausse de 38,4% (218,6 millions de dollars) par rapport à la même période l’année dernière.

L’activité liée à l’aviation d’affaires a généré 725 millions de dollars de revenus, en hausse de 32%. Le chiffre d’affaires de la division Défense et Sécurité a quant à lui progressé de 38%, à 304 millions de dollars, notamment grâce au KC-390. Les services et le support ont progressé de 24%, l’activité liée à l’aviation commerciale enregistrant une progression plus modérée, mais conséquente, de +8%.

Embraer avait livré 65 avions au cours du trimestre, dont 20 appareils commerciaux et 45 jets d’affaires. Son carnet de commandes fermes a atteint les 34,5 milliards de dollars.

Embraer a relevé sa prévision de marge EBIT ajustée pour 2026, désormais attendue entre 10,0% et 10,6%, contre 8,7% à 9,3% auparavant. Le groupe brésilien a parallèlement porté son objectif de flux de trésorerie disponible ajusté, hors Eve, à au moins 400 millions de dollars, contre un minimum de 200 millions de dollars précédemment.