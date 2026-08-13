Le ministère britannique de la Défense a lancé une demande d’informations (RFI) pour son futur système d’entraînement sur avion à réaction visant à remplacer les Hawk T2 de la Royal Air Force (RAF) ainsi que les Hawk T1 utilisés par la patrouille acrobatique des Red Arrows.

Cet avis, publiée le 7 août, constitue une première étape de consultation. Les soumissionnaires sont invités à répondre d’ici le 11 septembre.

Le MoD recherche à la fois une plateforme aérienne et une solution intégrant la simulation et l’entraînement virtuel. Le nouvel appareil devra soutenir la formation des pilotes de la RAF et de la Royal Navy destinés à voler sur Typhoon, F-35 et GCAP, tout en assurant le remplacement des avions des Red Arrows avant le retrait du service du Hawk T1 prévu vers 2030.

Ce projet découle du plan d’investissement de la défense dévoilé en juin, qui a réservé 360 millions de livres sterling pour le renouvellement complet du système d’entraînement sur avion à réaction.

Le Royaume-Uni recherche une solution impliquant une participation industrielle britannique significative, tout en laissant ouvertes les questions relatives au type d’appareil, au maître d’œuvre et à la structure d’acquisition. Parmi les candidats potentiels figurent logiquement BAE Systems-Boeing-Saab (T-7 Red Hawk), Leonardo (M-346), Korea Aerospace Industries (T-50) et Turkish Aerospace (Hürjet).