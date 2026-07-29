Le premier prototype du C919-600, version raccourcie du monocouloir C919 de COMAC (Commercial Aircraft Corporation of China) a effectué son vol inaugural à l’aéroport international de Shanghai Pudong ce 29 juillet, la plateforme accueillant les installations d’assemblage final de l’avionneur chinois.

Selon COMAC, ce vol d’essai a permis d’effectuer toutes les manœuvres prévues en 1 heure et 59 minutes.

Cette nouvelle version présente un fuselage raccourci de 6 cadres par rapport à l’actuelle version en service (2 cadres en moins à l’avant et quatre cadres en moins à l’arrière). L’appareil reste motorisé par des LEAP-1C de CFM International.

La version courte du C919 était jusqu’à présent officiellement présentée sur des salons aéronautiques (notamment à Dubaï en novembre dernier) comme le « C919 Shortened/Plateau Variant », un appareil se voulant particulièrement adapté à la desserte des aéroports situés à haute altitude comme Lhassa (Tibet), Qamdo Bamda (Tibet) ou Daocheng (Sichuan), un marché occupé aujourd’hui par un petit nombre d’A319/A319neo livrés par Airbus. Selon l’avionneur chinois, cette variante pourra accueillir jusqu’à 140 passagers en configuration biclasse.

Xizang Airlines (anciennement Tibet Airlines), est le client de lancement du C919-600 avec une commande pour jusqu’à 40 exemplaires.

Mais le C919-600 servira surtout à parfaire la courbe d’apprentissage de COMAC sur les avions commerciaux, et ce à moindre coût (une version courte n’engage pas les mêmes ressources qu’un allongement), en travaillant notamment sur les lois de pilotage du système fly‑by‑wire de l’appareil.

Pour rappel, la première version du C919 a été rebaptisée C919-700 il y a quelques mois. COMAC prévoit aussi de lancer une version de plus grande capacité, le C919-800 (anciennement Stretched Variant), qui pourra acceuillir 210 sièges (en biclasse).