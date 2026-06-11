Air India et Lufthansa Technik ont ​​conclu un accord à long terme portant sur la maintenance, la réparation et la révision (MRO) des groupes auxiliaires de puissance (APU) qui équipent les Airbus A350 de la compagnie aérienne indienne.

Un support technique complet sera ainsi fourni exclusivement pour 40 APU Honeywell HGT1700, renforçant ainsi la position de Lufthansa Technik dans la maintenance de cet équipement.

L’ensemble des prestations seront réalisées dans les ateliers spécialisés de la division MRO du groupe Lufthansa à Hambourg (Allemagne). Ce contrat vient ainsi s’ajouter à un accord de support équipement déjà en cours entre Lufthansa Technik et Air India couvrant sa flotte de Boeing 777-300ER.

La compagnie indienne avait réceptionné son premier A350-900 en décembre 2023, quelques mois après avoir signé une méga-commande avec Airbus portant sur 250 appareils. Elle aligne 6 A350-900 et en attend 14 autres, ainsi que 20 A350-1000.