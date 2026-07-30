Airbus a enregistré au premier semestre 2026 un chiffre d’affaires en progression de 12% à 33,2 milliards d’euros, un EBIT ajusté qui atteint 2,7 milliards d’euros et un bénéfice net 2,24 milliards d’euros. La division avions commerciaux reste le principal moteur de ses résultats semestriels solides, avec un chiffre d’affaires en progression de 15% (23,87 milliards d’euros) et un EBIT ajusté de 1,987 milliard d’euros, soutenu par le niveau plus élevé de livraisons.

Airbus Commercial Aircraft a en effet livré 351 appareils au premier semestre, contre 306 un an plus tôt, soit une hausse d’environ 15%. La montée en cadence s’est surtout vue au deuxième trimestre, avec 237 livraisons, nouveau record, et 89 pour le seul mois de juin. La montée en cadence industrielle se poursuit avec la résolution de plusieurs difficultés ces derniers mois, notamment les retards liés aux moteurs GTF de Pratt & Whitney sur les programmes A220 et A320neo, les problèmes administratifs avec la Chine au niveau de certaines livraisons depuis Tianjin et avec certains sujets liés aux équipements cabine.

« Nous n’avons plus de planeur, c’est-à-dire d’appareil en attente de livraison pour la seule raison qu’il leur manque des moteurs, nous sommes donc dans une situation normalisée » a expliqué Guillaume Faury, le président exécutif d’Airbus lors de la conférence destinée aux analystes en marge de la présentation des résultats semestriels. Mieux, il s’est montré particulièrement serein quant aux livraisons de Pratt & Whitney pour le reste de l’année, mais aussi pour 2027 et au-delà.

L’objectif de livrer environ 870 avions commerciaux cette année est maintenu, soit plus qu’en 2019 (863 appareils), juste avant le déclenchement de la pandémie. Il pourra même être dépassé, l’avionneur européen s’étant fixé en interne un objectif plus ambitieux depuis quelques semaines.

Airbus confirme aussi ses objectifs de cadences pour ses avions commerciaux, avec les livraisons de 13 A220 par mois en 2028, de 70 à 75 appareils de la famille A320neo par mois d’ici fin 2027, puis 75 au-delà, de 5 A330neo par mois en 2029 et de 12 A350 par mois en 2028. La prochaine augmentation des cadences envisagée pour le programme A350 n’a pas été confirmée à ce stade.

Pour rappel, Airbus vise un rythme de livraison supérieur à 1 100 avions commerciaux par an pour 2029 (perspectives moyen terme présentées le 21 juillet à Londres, en marge du salon de Farnborough), la division avions commerciaux devant alors générer à elle seule environ 10 milliards d’euros de résultat opérationnel.

Pour les autres activités du groupe aéronautique européen, Airbus Helicopters a livré un total de144 machines au 1er semestre, contre 138 un an plus tôt, avec un chiffre d’affaires stable à 3,68 milliards. L’EBIT ajusté ressort à 240 millions d’euros (-4%). L’hélicoptériste européen a aussi enregistré des commandes nettes totalisant 215 hélicoptères (171 appareils un an plus tôt), avec un carnet de commandes s’élevant à 1 108 appareils à fin juin. Enfin Airbus Defence and Space a pour sa part nettement amélioré sa performance, avec un chiffre d’affaires en hausse de 9% à 6,3 milliards d’euros et un EBIT ajusté de 487 millions d’euros (+84%), « porté par des volumes plus élevés dans l’ensemble de ses divisions ».