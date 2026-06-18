EPCOR, filiale d’Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), a signé un accord à long terme avec Air Canada pour la maintenance des groupes auxiliaires de puissance (APU) GTCP 131-9A de Honeywell équipant sa flotte de monocouloirs de la famille Airbus A320, et notamment ses nouveaux A321XLR.

La compagnie canadienne deviendra ainsi l’un des principaux clients d’EPCOR pour la plateforme GTCP 131-9A.

« Air Canada est heureuse de poursuivre et d’étendre son partenariat de longue date avec EPCOR, fruit de plus d’une décennie de collaboration. Ce nouvel accord renforce notre engagement envers la fiabilité et l’excellence opérationnelle de notre flotte d’Airbus A320, nous permettant ainsi de continuer à offrir un service de premier ordre à nos clients » a annoncé Josh Vanderveen, vice-président Maintenance chez Air Canada.

Air Canada aligne plus d’une cinquantaine d’appareils de la famille A320 (avec ceux de sa division Rouge dont une partie sera réintégrée), dont 2 A321XLR, la version long-courrier de l’A321neo (rayon d’action de 4700 nautiques – 8700 kilomètres). Elle a commandé un total de 30 A321XLR (15 en location et 15 acquis directement chez Airbus).