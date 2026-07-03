Daher Aircraft augmente ses capacités de soutien, avec l’inauguration le 3 juillet d’un nouveau centre dédié aux pièces de rechange, à la maintenance, à la révision d’équipements et à la logistique. Installé dans un bâtiment de 6 000 m2 situé à l’aéroport de Jonzac-Neulles, il accueille les activités auparavant réalisées à Merpins et ouvre de nouvelles perspectives de développement au groupe grâce à son accès piste (maintenance sur aéronef par exemple).

Ce centre propose un portefeuille de services de réparation et de logistique pour plusieurs types d’aéronefs, par exemple les hélicoptères Airbus de la Gendarmerie, ou encore les Cirrus et Grob utilisés pour la formation des pilotes. Il pourra également assurer le soutien des avions d’aviation générale de Daher, soit 3 000 appareils des familles TB et Rallye. Dans ce domaine particulier, Daher précise qu’il assure notamment l’approvisionnement en pièces de rechange, la réparation et la fabrication de pièces de remplacement – grâce à son agrément Part 21J.

Le site abrite des ateliers dédiés à la réparation de structures composites, à la peinture, au soudage, à l’hydraulique des trains d’atterrissage ou à la révision de batteries. Il est également équipé pour la réalisation de contrôles non destructifs de niveau 2.

Il emploie actuellement 32 personnes, transférées des anciennes installations de Merpins, et prévoit d’augmenter les effectifs à une quarantaine de personnes d’ici la fin de l’année.

« Cette inauguration marque une nouvelle étape importante dans l’engagement de Daher Aircraft à renforcer son réseau mondial de support et l’ensemble des services que nous proposons », estime Nicolas Chabbert, le CEO de Daher Aircraft.