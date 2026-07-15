TP Aerospace a conclu un accord à long terme de type « Land For Less » (LFL) avec Warsaw Cargo pour assurer le support complet des roues et freins qui équipent l’Airbus A321 tout cargo du jeune transporteur polonais.

Cet accord, annoncé le 14 juillet par la société MRO danoise, est déjà effectif.

TP Aerospace fournira ainsi une solution flexible et entièrement intégrée, garantissant la disponibilité et la fiabilité nécessaires pour assurer le respect des horaires de départ et la constance des services de l’opérateur cargo.

La compagnie Warsaw Cargo a été fondée en 2024 et est opérationnelle depuis le 6 novembre dernier. Elle ne dispose actuellement que d’un A321-200PCF (Precision Aircraft Solutions), un appareil loué à CAM (Cargo Aircraft Management), filiale du groupe ATSG.

Warsaw Cargo affiche l’ambition de bâtir une flotte de plusieurs Airbus A321F mais sans fournir plus de détails à ce stade.