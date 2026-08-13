Azorra a annoncé avoir acquis un Airbus A330-200 (MSN 1161) auprès de TrueNoord, un appareil actuellement loué à Maldivian Airlines. La compagnie aérienne nationale des Maldives devient de fait un nouveau client du loueur américain.

Cet appareil avait été introduit par Maldivian en janvier 2025, principalement pour desservir la Chine en direct depuis Malé (Chengdu, Pékin et Shanghaï).

Le loueur américain dispose désormais d’un portefeuille de 194 appareils détenus ou gérés, dont 6 gros-porteurs (des A330 et 777-300ER ajoutés depuis 2023).

À noter, Maldivian Airlines cherche à obtenir un deuxième A330-200 en location opérationnelle pour soutenir ses ambitions sur le long-courrier et potentiellement pour desservir l’Europe.