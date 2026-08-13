Heart Aerospace, société américaine d’origine suédoise, se prépare à faire décoller le démonstrateur de son futur avion régional hybride-électrique. La FAA avait délivré à Heart Aerospace un Special Airworthiness Certificate in the Experimental Category (SAC-EC) pour son démonstrateur 100% électrique X1 à la fin du mois de juillet. Ce certificat autorise de fait l’entreprise à débuter les essais en vol de l’appareil.

L’autorisation intervient après l’inspection du X1 sur le site d’essais de Heart Aerospace à l’aéroport de Plattsburgh (État de New York). Le démonstrateur achevait alors ses préparatifs pour son premier vol, après une campagne d’essais au sol couvrant notamment la structure, la propulsion électrique, les systèmes embarqués et les roulages à basse et haute vitesse.

Le X1 est un démonstrateur piloté à l’échelle 1 du futur avion régional hybride-électrique ES-30 de 30 places destiné aux liaisons courtes. Il sera utilisé pour valider la propulsion électrique, l’intégration des systèmes et les performances de base avant de figer la configuration finale de l’ES-30.

Sa motorisation est pour l’instant constitué de quatre moteurs 100% électriques. Avec 106 pieds (32,3 m) d’envergure, 76 pieds (23,2 m) de longueur et une masse au décollage supérieure à 25 000 lb (11,3 t), il est appelé à devenir le plus grand aéronef électrique jamais piloté.