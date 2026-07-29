Boeing reste en perte au premier semestre 2026 mais tous les indicateurs sont en progression. L’avionneur a publié un chiffre d’affaires en hausse de 11 % à 46,77 milliards de dollars, porté par l’augmentation des livraisons d’avions commerciaux et de la division défense, espace et sécurité. Le résultat opérationnel a été plus que doublé, à 604 millions de dollars. Cependant, les pertes se montent à 435 millions de dollars, ce qui reste une amélioration par rapport au premier semestre 2025.

L’avionneur souligne qu’une partie de ces pertes est liée au programme VC-25B (le futur Air Force One), qui représente une charge de 280 millions de dollars, principalement liée à un investissement dans des ressources supplémentaires de production et de certification. La livraison du premier appareil reste prévue pour 2028.

Dans la division Avions commerciaux, l’augmentation des livraisons à 314 appareils (contre 280 l’année dernière) a permis une progression de 10 % du chiffre d’affaires, même si le résultat opérationnel reste encore négatif. Le carnet de commandes se situe à un niveau record de 715 milliards de dollars.

Boeing rappelle qu’il a entrepris une augmentation de cadence pour atteindre 47 appareils produits par mois dans le programme 737 MAX. Depuis la clôture du semestre, il a également inauguré la North Line, dans l’ancienne usine 747 à Everett, qui fonctionne actuellement au ralenti pour rodage mais soutiendra par la suite l’augmentation de la production vers 52 appareils par mois. Le programme a également vu s’achever les vols de certification des 737-7 et 737-10 ; la certification des deux modèles est attendue d’ici la fin de l’année, pour des livraisons à partir de 2027.

En parallèle, Boeing a reçu la TIA 4B de la FAA pour lancer la dernière partie des essais en vol du 777X. L’autorisation d’inspection de type (TIA) permet à la FAA de faire monter ses propres pilotes et ingénieurs à bord de l’appareil pour valider ses performances et sa sécurité et la phase 4B couvre une part importante des essais, notamment sur l’avionique, la stabilité et l’ergonomie du cockpit.

« Nos opérations sont plus stables et les principaux programmes de certification se déroulent comme prévu. Nous nous sommes attachés à rétablir la confiance et nous poursuivons désormais sur cette lancée en mettant résolument l’accent sur la sécurité, la qualité et le respect des délais », se félicite Kelly Ortberg, le PDG de Boeing, qui reconnaît qu’il « reste encore du travail à accomplir au cours du second semestre. »