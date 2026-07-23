L’équipementier Collins Aerospace (groupe RTX) et Etihad Engineering ont signé un accord pour la création d’une coentreprise à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis. Cette coentreprise fournira des solutions de maintenance pour les nacelles et les inverseurs de poussée, ainsi que des services de soutien aux actifs, pour les flottes de gros-porteurs Airbus A350 et Boeing 787 « des compagnies aériennes régionales et internationales ». Cet accord a été officialisé au salon de Farnborough le 21 juillet.

Dans le cadre de cet accord, Collins Aerospace va transférer ses activités actuelles liées aux nacelles aux Émirats arabes unis vers le centre d’excellence de maintenance aéronautique d’Etihad Engineering, une installation de quelque 550 000 mètres carrés située près de l’aéroport international Zayed. L’opération permettra de doubler la capacité actuelle de l’équipementier américain en matière de MRO de nacelles au Moyen-Orient.

La coentreprise opérera au sein du réseau de services après-vente pour aérostructures de Collins Aerospace. Elle disposera d’une nouvelle installation de 3 250 mètres carrés qui devrait être opérationnelle au premier trimestre 2027.

La mise en place de cette coentreprise intervient alors que la compagnie nationale des Émirats arabes unis, Etihad Airways, connait une nouvelle phase de croissance depuis son installation dans son nouveau hub de l’aéroport international Zayed à Abou Dhabi fin 2023. La flotte de la compagnie comprend désormais 12 A350-1000 et 57 Dreamliner (787-9 et -10), avec notamment 25 nouveaux A350 (dont 10 A350F) et 23 787 en commande.

« Cette nouvelle capacité s’inscrit dans l’engagement à long terme de notre groupe en faveur d’une croissance organique fondée sur le renforcement des compétences et le développement d’une expertise locale. Cela permet non seulement d’élargir notre offre de services, mais aussi de renforcer notre résilience et d’offrir une meilleure réactivité à nos clients a expliqué » Mahmood Al Hameli, le PDG du groupe Abu Dhabi Aviation (ADA) qui possède Etihad Engineering.

« En nous installant sur le même site que l’unité de maintenance lourde d’Etihad Engineering, qui connaît une expansion rapide, Collins pourra offrir un niveau de service supérieur et une expertise technique accrue pour répondre à la demande du marché aéronautique en pleine croissance au Moyen-Orient », a déclaré PJ Titone, vice-président et directeur général de la division Advanced Structures chez Collins Aerospace.