Les principaux marchés mondiaux vont pouvoir accueillir l’évolution du Praetor 500. Embraer a en effet décroché la triple certification brésilienne, américaine et européenne – de l’ANAC, de la FAA et de l’EASA – pour le Praetor 500E.

Le Praetor 500E conserve les performances de son prédécesseur (autonomie de 6 186 km avec quatre passagers) mais dispose d’une charge utile accrue. Sa cabine a également été repensée et intègre notamment de nouveaux sièges conçus par Embraer, ainsi qu’un système avancé de gestion de cabine (CMS). Il est également équipé de la suite avionique complète d’Embraer, avec les systèmes « fly-by-wire » mais aussi un système de réduction active des turbulences, le système de vision améliorée d’Embraer (E2VS) et le système d’alerte et de détection de dépassement de piste (ROAAS).

Le Praetor 500E avait été lancé en février 2026 aux côtés du Praetor 600E. Ce dernier a lui aussi reçu sa triple certification ANAC, FAA et EASA, en avril. « L’obtention de la triple certification en avance sur le calendrier et conformément aux spécifications témoigne clairement de notre excellence en ingénierie, de l’efficacité de notre entreprise et de notre rigueur dans l’exécution », affirme Michael Amalfitano, président-directeur général d’Embraer Executive Jets.

Les livraisons des modèles Praetor 500E et Praetor 600E débuteront en 2029 pour les nouvelles commandes, mais certaines améliorations (l’amélioration de la charge utile ou le système ROAAS) pourront être installées en rétrofit.