Akasa Air a conclu un accord de cession-bail avec Avolon, portant sur jusqu’à sept Boeing 737-8200. Les appareils doivent nourrir la croissance de la compagnie indienne.

Akasa Air a signé trois commandes avec Boeing, en vue d’acquérir 226 737 MAX (des modèles 8200 et 10). Elle en exploite aujourd’hui 41.

« Nous sommes ravis de renforcer encore notre partenariat avec Avolon grâce à cette troisième transaction, qui permet d’ajouter sept Boeing 737-8200 à notre flotte », commente Priya Mehra, responsable de la gouvernance et des acquisitions stratégiques chez Akasa Air.

En parallèle, et pour l’anniversaire de ses quatre ans d’existence, Akasa Air vient de lancer son programme de fidélisation, baptisé Akasa Elevate. A cette occasion, elle rappelle qu’elle a transporté près de 30 millions de passagers depuis son lancement en août 2022 et qu’elle a été la compagnie indienne la plus rapide à atteindre la quarantaine d’appareils en flotte.