Delta Air Lines va lancer au printemps prochain la première liaison transatlantique directe reliant l’aéroport international Austin-Bergstrom d’Austin (Texas) à Paris-Charles de Gaulle.

Cette liaison saisonnière estivale quotidienne sera inaugurée le 27 mars 2027 et fera de Delta la seule compagnie aérienne américaine à proposer des vols directs entre Austin et l’Europe. Il s’agit aussi de la première liaison transatlantique long-courrier annoncée par Delta au départ d’Austin.

Ces vols seront assurés en Airbus A330neo (A330-900) configurés à 281 sièges dont 29 en classe affaires (Delta One) et 28 en classe économique premium A(Delta Premium Select).

Cette nouvelle liaison permettra notamment des correspondances à Roissy vers l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud grâce à Air France.