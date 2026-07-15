Embraer fait de nouveau évoluer son Phenom 300. L’avionneur brésilien vient de dévoiler le Phenom 300EV, qui comporte des améliorations en termes de charge utile, d’autonomie et de sécurité. Il sera disponible à partir de 2028.

Embraer met l’accent sur l’intégration de nouveaux systèmes, tels que l’Emergency Autoland de Garmin, qui permet d’effectuer un atterrissage entièrement automatisé si le pilote se trouve en incapacité de piloter. Le Phenom EV sera le plus grand jet d’affaires équipé de cette technologie. Il dispose également d’un système Autobrake, « exclusif dans cette catégorie », ainsi que de plusieurs systèmes destinés à alléger la charge de travail du pilote (contrôle électronique de certaines fonctions, comme la gouverne de direction – rudder by wire -, les fonctions 3D Taxiway Routing, Runway Occupancy Awareness, système de guidage par vision synthétique…).

Quelques améliorations de performance sont également à noter. L’autonomie est désormais portée à 2 055 nm (une légère augmentation de 45 nm par rapport au Phenom E) et la charge utile gagne 430 livres.

Elles concernent par ailleurs aussi la cabine, avec un meilleur contrôle de l’environnement pour les passagers et l’équipage : toilettes à aspiration inodores, contrôle de la température en cabine, espace de restauration repensé, système d’ionisation de l’air. Le Phenom 300EV intégrera d’origine une connectivité reposant sur les satellites en orbite terrestre basse de Gogo Galileo mais pourra également être équipé d’une connectivité Starlink après vente, au travers d’un STC (certificat de type supplémentaire).