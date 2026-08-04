Bombardier a annoncé que son carnet de commandes avait atteint 21,8 milliards de dollars à la fin du deuxième trimestre, en hausse de 4,3 milliards de dollars par rapport à la fin de 2025, la demande pour ses jets d’affaires Challenger et Global continuant de dépasser le rythme des livraisons.

L’avionneur canadien a affiché un book-to-bill de 1,5 pour le trimestre et a livré 32 jets d’affaires (contre 36 un an plus tôt), invoquant des problèmes ponctuels au niveau de la chaîne d’approvisionnement.

Le chiffre d’affaires de Bombardier a également progressé de 6% pour atteindre 2,15 milliards de dollars, porté par les services (+14% à 674 millions de dollars, record trimestriel).

« Nos excellents résultats trimestriels démontrent la puissance d’une équipe au sommet de son art qui met en œuvre son plan avec la bonne stratégie. La croissance de notre rentabilité, nos revenus records tirés des activités de service et nos solides flux de trésorerie disponibles trouvent tous leur source dans la qualité de notre équipe et dans son engagement collectif envers nos clients », a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier.

Bombardier a également indiqué que les livraisons devraient augmenter au second semestre 2026, tout en maintenant son objectif annuel de 157 appareils.