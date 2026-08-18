Pilatus a inauguré un nouveau centre industriel dédié aux composites sur son site de Nidwald, en Suisse.

Il regroupe ainsi sous un même toit le développement, la fabrication, l’assemblage, le traitement de surface, le stockage et la préparation des commandes de composants aéronautiques en composites pour ses programmes.

Le nouveau bâtiment a été inauguré le 14 août et représente l’investissement le plus important jamais réalisé par l’avionneur suisse, avec un coût annoncé de 100 millions de francs suisses.

Il accueille quelque 300 salariés.