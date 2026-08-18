GOL change de dirigeants. Après que son directeur général Celso Ferrer a présenté sa démission pour rejoindre le groupe Boeing, GOL a annoncé la nomination de André Fehlauer pour le remplacer à partir de septembre. La compagnie a également nommé Albert Perez président.

Celso Ferrer avait passé plus de vingt ans au sein du groupe GOL et en était le directeur général depuis 2022. A cette fonction, il a dirigé le processus de restructuration de la compagnie et son intégration au sein du groupe Abra. Il devient président de Boeing pour la région Amérique latine et Caraïbes, où il sera chargé de renforcer la stratégie et la présence de l’avionneur.

André Fehlauer réintègre de son côté le groupe GOL, au sein duquel il a occupé durant huit ans le poste de PDG de Smiles en Argentine et au Brésil. Il est actuellement PDG de Livelo, un programme de fidélité brésilien, et travaille également pour Citi et Credicard. Sa nomination met en avant l’articulation autour du client de la stratégie de la compagnie aérienne.

Enfin, Albert Perez a rejoint GOL au début de l’année 2024, apportant avec lui plus de vingt ans d’expérience dans le secteur du transport aérien. Tout en assumant ses nouvelles responsabilités de président, il conservera sa fonction actuelle de directeur des Opérations.