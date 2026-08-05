Le dernier-né des TBM a fait son entrée au Brésil. Daher a en effet annoncé le 3 août qu’un premier TBM 980 avait été remis à un entrepreneur du pays, propriétaire d’exploitations agricoles dans le pays, qui exploitait déjà un TBM 900 jusqu’à présent. L’appareil sera utilisé pour ses déplacements entre ses différentes exploitation et pourra être exploité sur des pistes semi-aménagées.

Le TBM 980 a été dévoilé en janvier dernier. Reprenant toutes les technologies qui font la sécurité de la famille TBM 900 (fonctions avancées de détection météorologique, de protection contre le givrage, de surveillance de l’enveloppe de vol, de descente d’urgence automatisée et d’atterrissage automatique d’urgence) et le moteur PT6E-66XT de Pratt & Whitney Canada du TBM 960, il intègre une avionique Garmin G3000 PRIME de troisième génération, qui offre une interface intuitive et s’articule autour de trois écrans tactiles bord à bord de 14 pouces, améliorant l’ergonomie du cockpit et réduisant la charge de travail du pilote.

Le TBM 980 a été livré à plus de 30 clients depuis sa présentation.