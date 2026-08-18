Le groupe TUI envisage de réduire le nombre de ses appareils basés en Belgique suite à la hausse de la taxe de départ des passagers annoncée par le gouvernement belge, qui passera de 5 à 7€ le 1er janvier prochain.

Le directeur général de TUI Group, Sebastian Ebel, a qualifié l’environnement fiscal belge de défavorable, alors que les activités du groupe dans le pays sont aussi confrontées à une demande plus faible et à des perturbations opérationnelles plus importantes.

Cette possible réduction de capacité intervient alors que le débat sur la fiscalité aérienne en Belgique s’intensifie. Ryanair a déjà réduit sa capacité dans le pays, et l’avertissement de TUI fait craindre de nouvelles pressions sur l’offre de sièges, l’emploi et la disponibilité des forfaits vacances en Belgique.

TUI Group compte une vingtaine d’appareils en Belgique opérés par TUIfly Belgium (737-8, 737-800 et E195) pour quelque 2 100 salariés.