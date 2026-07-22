The Helicopter Company (THC) va diversifier ses activités et se lancer sur le secteur de l’aviation d’affaires. Pour cela, l’opérateur saoudien d’hélicoptères s’est tourné vers Bombardier, avec qui il a signé une lettre d’intention le 21 juillet portant sur l’acquisition de jusqu’à 60 avions.

La LoI prévoit la commande ferme de douze appareils : cinq Challenger 3500, cinq Global 5500 et deux Global 8000. Elle comprend également des options pour 48 appareils supplémentaires parmi ces plateformes.

Pour THC, ce lancement s’inscrit dans la continuité de son parcours depuis 2018. L’entreprise, appartenant au Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite, est aujourd’hui le premier exploitant d’hélicoptères du royaume, avec une soixantaine d’appareils en flotte (de Leonardo et Airbus) qui réalisent des missions de services médicaux d’urgence, de travaux aériens, de nolisement privé et de tourisme. Avec sa future division d’aviation d’affaires, elle compte répondre à une demande croissante pour l’aviation privée, portée par l’essor du tourisme et l’activité économique.

« En tant que portefeuille d’entreprises, THC a toujours été prête à étendre ses activités au-delà de l’aviation à voilure tournante pour intégrer l’aviation à voilure fixe », explique le capitaine Arnaud Martinez, directeur général de THC. « Notre ambition a toujours été de devenir le leader de l’aviation générale, de l’Arabie saoudite au reste du monde. »