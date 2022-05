Wizz Air veut lancer une compagnie à Malte

Wizz Air a annoncé qu'elle allait déposer des demandes auprès de l'EASA et de la direction de l'aviation civile de Malte pour obtenir un certificat de transporteur aérien et une licence d'exploitation dans l'île et d'y lancer une nouvelle filiale.



Wizz Air Malta espère pouvoir lancer ses opérations en octobre, avec des appareils immatriculés à Malte.



Jozsef Varadi, le CEO de Wizz Air, explique que cette candidature fait partie du modèle de la low-cost, qui consiste à évaluer les opportunités de développer son activité dans de nouvelles bases et d'établir de nouvelles filiales, afin d'étendre ses opérations.



Le groupe hongrois a déjà mis en place deux filiales à l'étranger, l'une au Royaume-Uni (Wizz Air UK), l'autre aux Emirats arabes unis (Wizz Air Abu Dhabi). Elle va également apporter son assistance à l'Arabie saoudite pour établir une nouvelle compagnie sur place.



(Photo © Wizz Air)