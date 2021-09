Wizz Air prête à passer une nouvelle commande portant sur une centaine de monocouloirs Airbus ?

En dépit d'une possible offre d'achat infructueuse envers sa rivale easyJet, Wizz Air n'aura pas perdu ses ambitions de développement et pourrait passer une nouvelle commande massive à Airbus.



L'agence de presse Reuters a révélé le 9 septembre que la compagnie low-cost hongroise était en cours de négociations avec l'avionneur européen pour l'achat d'au minimum 100 nouveaux monocouloirs. Des discussions entre Wizz Air et Airbus auraient ainsi été menée durant l'été.



Wizz Air opère aujourd'hui avec une flotte tout Airbus (144 appareils de la famille A320/A320neo, sans compter son A330F). Elle attend encore 34 A320neo et 202 A321neo (dont 20 A321XLR).



Sa dernière commande remonte au Bourget 2019 avec le contrat signé par Indigo Partners, actionnaire de Frontier Airlines, JetSmart, Volaris et Wizz Air.



(Photo © Wizz Air)