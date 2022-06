Wizz Air convertit 21 Airbus A320neo en A321neo

Wizz Air continue de favoriser l'A321neo. La compagnie hongroise a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Airbus en mai pour convertir 21 A320neo qu'elle avait en commande en A321neo. Ils seront livrés entre 2024 et 2026.



La low-cost souligne que durant son année fiscale 2021-2022, elle a reçu 25 A321neo et retiré neuf A320ceo. Sa flotte comptait ainsi au 31 mars dernier 59 A320, 41 A321, six A320neo et 47 A321neo.



Cette année, elle prévoit de retirer encore une dizaine d'A320 de sa flotte (en priorisant ceux n'étant pas dotés de Sharklets) et de recevoir 34 A321neo.



Pour rappel, les Airbus A320/A321neo de Wizz Air sont motorisés par des GTF PW1100G-JM de Pratt & Whitney.



(Photo © Wizz Air)