WestJet a acquis cinq nouveaux Boeing 737-8. Ils sont couverts par des accords de leasing avec China Development Bank Financial Leasing pour trois d'entre eux et avec Avolon pour les deux autres. Les appareils intégreront la flotte au début de l'année 2025.



WestJet précise qu'elle recevra ainsi 22 Boeing 737 MAX d'ici la fin de l'année 2025, et jusqu'à 62 avant la fin de l'année 2028.



« Nous ajouterons très bientôt ces cinq appareils à notre famille 737 MAX et nous nous réjouissons à l'idée que cette capacité supplémentaire viendra renforcer l'expansion déjà prévue de notre flotte. [...] L'expansion continue de notre flotte en tandem avec notre base à faible coût est un accélérateur clé de notre stratégie de croissance », explique Mike Scott, vice-président exécutif et directeur financier du groupe WestJet.



Actuellement, WestJet exploite 32 737-8. Elle compte encore des engagements directs auprès de Boeing pour 80 appareils.



(Image © WestJet)