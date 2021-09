Vueling récupère les 18 créneaux cédés par Air France à Orly

La Commission européenne a approuvé l'attribution à Vueling des créneaux cédés par Air France à l'aéroport d'Orly. La cession s'est faite dans le cadre de la recapitalisation de la compagnie française et était une condition pour éviter toute distorsion de concurrence et pour que l'aide de l'Etat soit acceptée.



Vueling va ainsi obtenir dix-huit créneaux journaliers sur la plateforme, qui seront utilisés à partir du mois de novembre.



« Cela permettra à Vueling d'élargir ses activités dans cet aéroport très saturé et contribuera ainsi à garantir des prix équitables et un choix accru pour les consommateurs européens. Cela contribue également à ce que le soutien en capital considérable accordé à Air France permette à cette compagnie de surmonter les difficultés financières dues à la pandémie de covid-19 sans fausser indûment la concurrence sur le marché unique », a expliqué Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



La Commission souligne que les accords prévoyaient que le transporteur souhaitant récupérer les créneaux base des appareils sur la plateforme. Elle a attribué la priorité à Vueling dans le cadre de l'appel d'offres car la low-cost espagnole exploite déjà une base à Orly et proposait, selon elle, le meilleur niveau de connectivité.



(Photo © Vueling)