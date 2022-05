Vueling recrute 50 PNC à Paris Orly

Vueling a lancé une campagne de recrutement de 50 hôtesses de l'air et stewards à l'aéroport d'Orly.



La compagnie espagnole a en effet renforcé son programme de vols au départ de l'aéroport cet été, et desservira 54 routes.



La low-cost recherche des personnes âgées de plus de 18ans, titulaires du baccalauréat, ayant un permis de travail européen et parlant couramment anglais. Elle demande également à ce que les candidats aient un certificat de membre d'équipage de cabine européen (CCA européen) et un certificat médical pour le personnel naviguant.



Les candidats ont jusqu'au 28 mai pour s'inscrire sur le site de la compagnie, les entretiens étant prévus pour le 31 mai à Paris.



(Photo © Vueling)