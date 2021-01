Volotea passe au tout Airbus

La compagnie low-cost régionale Volotea exploite désormais une flotte tout Airbus. Le transporteur espagnol a en effet retiré ses deux derniers Boeing 717 encore en service le 10 janvier. Volotea aligne désormais 20 A319 motorisés par des CFM56-5B.



La compagnie a opéré avec jusqu'à 21 Boeing 717, anciennement connu sous l'appellation MD-95 et lointain dérivé du DC-9.



Le dernier appareil conçu par McDonnell Douglas n'est plus exploité que par trois opérateurs au monde : Delta Air Lines, Hawaiian Airlines et QantasLink.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)