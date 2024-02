Volotea a annoncé qu'elle avait sécurisé trois nouveaux Airbus A320 pour renforcer sa flotte dès le mois d'avril 2024, pour la saison été. Elle exploitera ainsi 44 appareils - 20 A319 et 24 A320.



Les appareils sont motorisés par CFM International et ont une capacité de 180 places.



La compagnie rappelle qu'elle a prévu de desservir plus de 450 routes et offrir entre 12,5 et 13 millions de sièges cette année, visant les 12 millions de passagers.



(Photo © Volotea)