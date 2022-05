Viva Air Columbia opte pour l'offre NacelleLife de Safran Nacelles

(MRO Americas) Safran Nacelles a remporté un nouveau contrat de services avec Viva Air Columbia (VivaColombia). Cet accord, qui s'inscrit dans l'offre de support et de services NacelleLife de l'équipementier, a été signé pour une durée de 10 ans et couvre la flotte croissante d'Airbus A320neo équipés de moteurs LEAP-1A de CFM International de la compagnie low-cost colombienne.



Viva Air Colombia a accès à un large stock partagé de pièces de rechange de nacelles A320neo. La compagnie aérienne colombienne bénéficie également de solutions MRO garanties par l'OEM dans ses stations de réparations.



« Nous sommes heureux d'accompagner Viva Air Columbia dans ses opérations de maintenance de ses A320neo. Cette compagnie peut compter sur les équipes de Safran Nacelles, notamment celles de l'atelier de réparation américain d'Indianapolis qui sont pleinement mobilisées pour accompagner Viva Air Columbia dans son quotidien » a annoncé Alain Berger, Directeur du support et services aux clients de Safran Nacelles.



VivaColombia a accueilli son premier A320neo en novembre 2020. Elle en en aligne désormais 11 exemplaires, avec 24 autres attendus.



Fait notable, la compagnie sera bientôt intégrée au groupe Avianca, tout comme sa filiale Viva Perú, conformément à une annonce des deux transporteurs colombiens officialisée le 29 avril. Les compagnies low-cost Viva feront ainsi partie de la même société holding qu'Avianca Group International Limited mais resteront indépendantes, et même toujours concurrentes.



(Photo © VivaColombia)