Vision Systems racheté par Gauzy

Le groupe israélien Gauzy annonce l'acquisition de Vision Systems. Cette transaction doit faire de lui un leader dans les technologies de contrôle de la lumière et les systèmes opacifiants, ainsi que dans les systèmes avancés d'assistance à la conduite (ADAS, via la filiale Safety Tech).



Gauzy est déjà une société reconnue dans le domaine des nanotechnologies de contrôle de la lumière et des systèmes électriques applicables au verre intelligent. Avec cette acquisition, elle souhaite améliorer la disponibilité de ses produits, ses capacités de production et ses parts de marché, tout en se dotant d'une nouvelle compétence (les technologies ADAS).



Vision Systems lui apporte sa position solide sur les solutions opacifiantes et de protection solaire, notamment auprès d'Airbus et de HondaJet, en cockpit et en cabine, dans le secteur aéronautique.



La transaction a été permise par la réussite d'une levée de fonds de 60 millions de dollars, à laquelle ont participé des investisseurs actuels de Gauzy et de nouveaux investisseurs.



