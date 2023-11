Virgin Australia augmente ses engagements pour le Boeing 737 MAX

Virgin Australia a annoncé que six Boeing 737-8 supplémentaires allaient rejoindre sa flotte au second semestre de 2024, portant ses engagements totaux à quatorze exemplaires.



La compagnie australienne exploite actuellement deux exemplaires de l'appareil, reçoit en ce moment le troisième, et prévoit d'introduire les onze suivants en 2024, au rythme moyen d'un avion par mois.



Ces appareils ont vocation à la fois à moderniser la flotte et à augmenter ses capacités. Virgin Australia précise d'ailleurs que sa commande pour 25 737-10 tient toujours et qu'elle attend la livraison des appareils à partir de la fin de l'année 2025.



En attendant, elle a lancé un programme de réaménagement des cabines de ses 737 actuels. Le premier 737 réaménagé sortira de maintenance à Melbourne début décembre. Le projet de rétrofit est prévu pour durer entre 18 et 24 mois et consiste notamment à changer les fauteuils de classe affaires et à rafraîchir voire changer ceux de classe économique pour adopter un design similaire à celui des 737 MAX.



(Photo © Virgin Australia)