Virgin Atlantic traverse l'Atlantique avec 100 % de SAF

Virgin Atlantic est en train d'écrire une page de l'histoire des carburants durables dans l'aviation. La compagnie britannique réalise le 28 novembre le premier vol transatlantique assuré par une compagnie commerciale avec des moteurs alimentés à 100 % par du carburant durable d'aviation (SAF) - avec son fondateur Richard Branson à bord. Le vol est assuré en Boeing 787-9, motorisé par des Trent 1000 de Rolls-Royce. Il a décollé de Londres Heathrow et doit rejoindre New York JFK.



Le carburant utilisé pour ce vol est un mélange à 88 % d'HEFA (produit à partir de graisses usagées) fourni par AirBP et 12 % de kérosène synthétique aromatique produit par Virent.



Ce « Flight100 » doit démontrer que le SAF est une solution sûre de remplacement des carburants fossiles utilisés actuellement, alors que le secteur aéronautique la considère comme la seule solution viable à moyen terme pour sa décarbonation. Cela pourrait permettre d'accélérer le relèvement du plafond réglementaire, qui limite à 50 % le taux d'incorporation de SAF dans le carburant alimentant les moteurs d'avions. Il se veut également un symbole de la nécessité de développer la filière de production partout dans le monde pour répondre à la demande des compagnies, alors que le SAF représente encore moins de 0,1 % des volumes de carburant utilisés.



« Le Flight100 prouve que si vous le fabriquez, nous le ferons voler », affirme Shai Weiss, le directeur général de Virgin Atlantic.



Le vol va également recueillir des données sur les émissions non carbonées du SAF, notamment concernant la formation de traînées de condensation et les particules libérées.



(Photo © Virgin Atlantic)