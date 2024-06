Vingt A330-900 ajoutés au carnet de commandes d'Airbus en mai

Dans son bilan pour le mois de mai, Airbus a annoncé avoir enregistré des commandes pour 27 appareils. L'une vient de NAC et porte sur sept A321neo, la seconde a été signée avec un client qui n'a pas été identifié mais a acquis vingt A330-900.



Sur le mois, l'avionneur a également livré 53 appareils à 34 clientes, répartis entre six A220, 41 appareils de la famille A320neo, deux A330-900 et quatre A350.



Depuis le début de l'année, le carnet de commandes s'est ainsi enrichi de 237 appareils (net), tandis que 256 ont été livrés.



