Vinci Airports met la main sur l'aéroport d'Edimbourg

Vinci Airports a conclu un accord lui permettant d'acquérir 50,01 % des parts de la société Edinburgh Airport Limited, propriétaire de l'aéroport d'Édimbourg. La transaction est évaluée à 1,27 milliard de livres sterling et devrait être finalisée durant l'été.



Les 49,9 % restants resteront gérés par Global Infrastructure Partners, actionnaire de l'aéroport depuis 2012 et avec lequel Vinci a mis en place un partenariat stratégique depuis l'acquisition de Gatwick en 2019.



L'aéroport d'Edimbourg est le premier aéroport d'Écosse et le sixième du Royaume-Uni. Il a accueilli 14,4 millions de passagers en 2023 et réalisé un chiffre d'affaires de 272 millions de livres sterling, avec une marge d'EBITDA de 65 %. Il devrait retrouver son niveau de trafic pré-covid en 2024.



Vinci Airports précise que ses prévisions de développement sont bien orientées et que le segment long-courrier notamment devrait en profiter.



La société française se renforce ainsi au Royaume-Uni, son deuxième marché le plus important, avec un chiffre d'affaires annuel avoisinant les 6 milliards d'euros.



