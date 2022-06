Vietnam Airlines quitte progressivement le capital de Cambodia Angkor Air

Vietnam Airlines a cédé 35% de sa participation dans Cambodia Angkor Air, le transporteur national du Cambodge. Une opération qui lui a rapporté 34 millions de dollars et 1 million de dollars supplémentaires en fiducie.



L'identité du nouvel actionnaire n'a pas été dévoilée, mais depuis l'an dernier la société étatique chinoise Xing Gang Investment Group (XIG) détenue à 100% par la zone économique de l'aéroport de Zhengzhou (ZAEZ) a montré un fort intérêt pour une prise de participation dans Cambodia Angkor Air.



Selon la presse locale, les fonds provenant de cette vente ont aidé Vietnam Airlines à réduire sa perte l'année dernière et consolider son bilan, en évitant une radiation de la bourse du Vietnam.



Son désinvestissement devrait se poursuivre dans les prochaines années, avec la cession de sa participation de 14% restante.



Cambodia Angkor Air est toujours détenue à 51% par l'État cambodgien, dispose d'une flotte de deux Airbus A320, un A321 et deux ATR72-500.



(Photo © Cambodia Angkor Air)