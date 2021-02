United Nigeria Airlines lance ses vols commerciaux

United Nigeria Airlines a commencé ses opérations commerciales le 12 février après avoir obtenu son CTA une semaine plus tôt.



Le nouveau transporteur nigérian, basé à l'aéroport international d'Enugu, exploite une flotte homogène formée par quatre Embraer 145 (MSN 145575, 145553, 145622 et 145623). Centrée sur le marché domestique, United Nigeria Airlines dessert dans un premier temps les deux grandes métropoles nigérianes (Lagos et Abuja), en plus d'Asaba, la capitale de l'État du Delta.



Les villes de Port Harcourt et Owerri suivront d'ici peu. C'est l'homme d'affaires Dr Obiorah Okonkwo, originaire de l'État d'Anambra, qui est le promoteur de cette nouvelle compagnie. United Nigeria Airlines arrive sur un marché concurrentiel, que se disputent déjà 9 compagnies aériennes à savoir Arik Air, Air Peace, Dana Air, Med-View, Aero Contractors, Overland, First Nation, Azman Air, Max Air et Ibom Air.



Les starts-ups Green Africa Airways, Nigeria Eagle (NG Eagle) et Cally Air envisagent également de prendre les airs d'ici la fin de l'année.



(Photo © United Nigeria Airlines)