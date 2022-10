United Airlines va acquérir plus d'une centaine d'avions gros-porteurs de nouvelle génération

Le remplacement de ses plus anciens « Triple Sept » est désormais une priorité. United Airlines compte passer une méga-commande de gros-porteurs pour rajeunir sa flotte.



Le PDG de la compagnie américaine, Scott Kirby, a déclaré à des pilotes qui participaient à une session de formation à Denver que United prévoyait une commande à « trois chiffres » pour moderniser sa flotte, selon les informations de l'agence Bloomberg.



Seuls deux modèles d'avions seraient cependant concernés : l'A350 d'Airbus et le 787 de Boeing. United Airlines est déjà opératrice de la famille Dreamliner avec 64 exemplaires en service sur les 81 commandés (toutes les versions). La compagnie américaine est également cliente de l'A350 depuis 2010, mais a plusieurs fois repoussé les livraisons des appareils long-courriers européens.



Ainsi, un total de 45 A350-900 figure toujours dans le carnet de commandes d'Airbus, des appareils livrables à partir de 2027 et qui doivent venir remplacer une grande partie des 70 Boeing 777-200/-200ER de United.



Une décision est attendue avant la fin de l'année.



(Photo © United Airlines)