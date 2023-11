United Aircraft Corporation fait voler le premier prototype d'Iliouchine 96-400M

United Aircraft Corporation a réalisé le premier vol d'un prototype d'Iliouchine 96-400M. Il a permis de vérifier la stabilité et la maniabilité de l'appareil, ainsi que la fiabilité des systèmes russes et équipements embarqués - la plupart produits par des entités du groupe Rostec.



Le vol a duré 26 minutes, durant lesquelles l'appareil a atteint une altitude de 2 000 mètres et une vitesse de 390 km/h. Il lance le programme d'essais en vol de l'appareil.



« L'Il-96-400M assurera le transport aérien de fret, ainsi que l'accessibilité aux différentes régions du pays. Le rayon d'action maximal, notamment en configuration passagers bi-classe, sera de 8 100 km. Le premier vol de l'Il-96-400M démontre que l'industrie russe dispose de toutes les technologies nécessaires à la construction de gros porteurs et d'avions long-courriers », a commenté Sergei Chemezov, directeur général de Rostec, soulignant ainsi le côté stratégique du programme.



L'Iliouchine 96-400M est une version modernisée de l'Il-96-300. Doté d'un fuselage allongé de 9,35 mètres, il est équipé de moteurs plus puissants (PS-90A1) et a une capacité de transport de 370 passagers. Les modernisations portent également sur les équipements de communication radio et de navigation.



Le programme de modernisation avait été lancé en 2017 mais avait été arrêté lors de la crise sanitaire en raison du manque d'intérêt des compagnies aériennes. Les sanctions mises en place à l'encontre de la Russie après son invasion de l'Ukraine ont poussé le gouvernement à relancer le projet, afin d'assurer l'approvisionnement des compagnies aériennes russes en avions long-courriers, susceptibles d'être entretenus.



(Photo © UAC)