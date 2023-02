Une partie des V-22 Osprey temporairement clouée au sol pour des problèmes d'embrayage

La disponibilité du célèbre tiltrotor de Bell-Boeing sera encore impactée. Le Pentagone a décidé d'immobiliser un nombre non divulgué de MV-22 et CV-22 de l'US Air Force, du Corps des Marines et de l'US Navy le 3 février suite à un défaut constaté sur une pièce mécanique présente entre les boîtiers d'accessoires reliés aux moteurs AE 1107C de Rolls-Royce et les propulseurs.



Des problèmes d'embrayage sont alors apparus en vol, impliquant des embardées liées à la dissymétrie de puissance engendrée.



Les appareils sont progressivement remis en service après le remplacement des pièces défaillantes.



Près de 380 V-22 Osprey sont aujourd'hui en service aux États-Unis et au Japon.



(Photo © US Navy)