Une nouvelle compagnie aérienne se lance au Brésil avec des Airbus tout cargo

La nouvelle compagnie aérienne brésilienne Levu Air Cargo, basée à Campinas (São Paulo), a réceptionné un premier Airbus A321-200PCF (STC 321 Precision Conversions) il y a quelques jours. L'appareil (MSN 775, CFM56) provient de la flotte de l'opérateur européen SmartLynx Airlines. Il s'agit du tout premier Airbus cargo brésilien.



Levu Air Cargo vient par ailleurs de révéler un partenariat avec DHL, ses futurs vols venant ainsi répondre aux services internationaux de DHL Express et de DHL Global Forwarding. Ce premier appareil volait d'ailleurs précédemment avec SmartLynx Malta, en partenariat avec DHL Aviation.



« Nous allons développer la capacité et la connectivité aérienne du pays, en offrant des solutions les plus efficaces et fiables pour le transport de marchandises et l'impulsion du développement de l'agro-industrie, de l'industrie et du e-commerce » a précisé le transporteur.



La nouvelle compagnie aérienne brésilienne utilisera son premier A321-200PCF sur des liaisons entre Campinas, Recife et Manaus. Elle annonce par ailleurs attendre un deuxième A321 cargo prochainement, ainsi qu'un gros-porteur A330P2F pouvant emporter 59 tonnes de marchandises, un appareil qui pourra lui être livré au quatrième trimestre de 2024 ou au premier trimestre de 2025.



Levu Air Cargo vise notamment des liaisons vers Miami, Bogota et même Paris.



(Photo © Levu Air Cargo)