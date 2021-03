Une flotte d'avions récents de LATAM mise aux enchères

Le loueur SkyWorks a été mandaté par la société fiduciaire américaine Wilmington Trust Company pour commercialiser 17 appareils anciennement opérés par LATAM Airlines, alors que la compagnie d'Amérique du Sud est en pleine restructuration et placée sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites des États-Unis depuis l'année dernière.



Deux A350-900, quatre 787-9 et 11 A321-200 seront ainsi vendus par le biais d'une vente aux enchères publique qui aura lieu le 14 avril 2021.



Ces avions sont actuellement parqués à Victorville (Californie), sans contrat de bail, sauf pour les onze monocouloirs Airbus qui reste attachés à des contrats de leasing auprès de LATAM Airlines et qui doivent redémarrer au deuxième trimestre 2021.