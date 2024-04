Une compagnie égyptienne est le deuxième opérateur de l'A320P2F d'EFW

La jeune compagnie charter égyptienne Sky Vision Airlines a réceptionné un Airbus A320P2F, devenant le deuxième opérateur de ce type d'avion cargo converti après la compagnie indienne Pradhaan Air Express.



L'appareil (MSN 2724, V2500) est loué auprès du groupe Vaayu, basé à Ras el Khaïmah (Émirats arabes unis), qui avait commandé cinq exemplaires à ST Engineering, partenaire d'Airbus au sein d'Elbe Flugzeugwerke (EFW). L'appareil appartient à Juniper Aviation Investments, coentreprise singapourienne de location d'avions cargo fondée par ST Engineering et Temasek, qui le loue à son tour au groupe Vaayu.



L'A320P2F d'EFW dispose d'une capacité de chargement de 10 conteneurs ULD, plus une position de palette sur le pont principal, ainsi que de sept conteneurs ULD en soute, ce qui lui permet d'offrir une charge utile et un volume conteneurisé nettement plus importants que son concurrent le plus proche. L'appareil peut emporter une charge utile de 21 tonnes sur 1 800 nautiques (3334 km), ou de 17 tonnes sur 2560 nautiques (4741 km).



L'A320P2F est l'un des deux monocouloirs du programme P2F d'EFW, avec l'A321P2F. Le premier A320P2F avait quant à lui été mis en service en octobre 2022.



(Photo © Vaayu Group)